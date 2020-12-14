Маркевич: «Шахтар» пройде до 1/8 Ліги Європи, «Динамо» - 50 на 50

Глава комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА в парах "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) - "Брюгге" (Бельгія) .

Заслужений тренер України впевнений в успіху футболістів "Шахтаря", а динамівцям, на його думку, буде нелегко, повідомляє "Футбол 24".

"Думаю, що" Шахтар "обов'язково пройде далі. У "Динамо" шанси десь 50 на 50. "Брюгге" виглядає солідніше за киян. Динамівцям потрібно посилювати кожну лінію. Наскільки знаю, у Луческу була розмова із Суркісом. Напевно, про щось домовилися. Проте, ризикну і скажу, що до 1/8 фіналу вийдуть дві українські команди", - сказав Маркевич.

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