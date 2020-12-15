Наталія Букса вдруге тріумфувала на чемпіонаті України з шахів

У Херсоні пройшли жіночі чемпіонати України з класичних, швидких шахів та з блискавичної гри.

У "класиці" змагання проходили в 9 турів за швейцарською системою за участю 20-х спортсменок. Перше місце упевнено завоювала 24-річна Наталія Букса, яка набрала 7,5 очка з 9-ти.

Львів'янка на півтора очка випередила Ольгу Бабій з Тернополя та киянку Юлію Осьмак. Причому в особистих зустрічах Букса перемогла своїх переслідувачок. Це вже другий подібний успіх вихованки тренера Володимира Грабінського, одного з найкращих українських наставників. Наталія прийшла до нього, коли їй не було ще й 10-ти років. Заняття в одній групі з майбутніми гросмейстерами дали велику користь.

2015 року на чемпіонаті світу серед дівчат до 20-ти років Букса здобула перемогу. Поїхавши на турнір "усього лише" майстром ФІДЕ і маючи 23-й рейтинг серед 48-ми учасниць, вона витримала 13 турів важкої боротьби. Це була справжня сенсація. Але цікава деталь: перед поїздкою Наталя купила нову вишиванку для закриття турніру, немов передбачивши свій успіх.

Уперше Букса стала чемпіонкою України в Києві два роки тому в досить сильному коловому турнірі. Саме того року вона вийшла заміж за сильного азербайджанського гросмейстера Рауфа Мамедова, який допомагав їй під час змаганнь.

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А от у змаганнях в швидких шахах та бліці перемогу здобула досвідчена гросмейстерка з Херсона Інна Гапоненко. У рапіді вона набрала 6,5 очка з 9-ти, а у бліці - 7,5 пункта з 9-ти. Цікаво, що Бабій і Осьмак вибороли на цих турнірах "бронзу". Ольга - у швидких шахах, а Юлія - у блискавичній грі. Срібними призерами стали харків’янка Євгенія Долуханова (рапід) та Надія Шпанько з Вінниці (бліц).

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: sport.24tv.