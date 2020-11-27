Антон Коробов виграв чемпіонат України з шахів

Закінчився чемпіонат України з шахів 2020 року, який проходив у Омельнику Полтавської області. "Золото" виграв Антон Коробов, який виступав за Київ - 7 очок з 9-ти можливих.

Це вже четверте чемпіонське досягнення Коробова. Він володів титулом у 2002-у, 2012-у та 2018 роках. Антон випередив шістьох учасників на очко. Додаткові показники принесли "срібло" 18-річному киянину Кирилу Шевченку. А "бронза" дісталася одеситу Юрію Кузубову.

Здавалося б, все скінчилося так, як мало бути. Проте, не все склалося так легко для новоспеченого чемпіона. У сьомому турі він грав чорними з Кузубовим. Юрій не визнає авторитетів. На його рахунку скальпи одіозного Сергія Карякіна, ексчемпіона світу Руслана Пономарьова та багатьох інших сильних шахістів.

Після дебюту (англійський початок) білі не отримали чогось особливого, проте Антон зіграв певного моменту недбало і втратив пішака. Позиція стала носити технічний характер, але Коробов почав чинити шалений опір. На допомогу йому прийшов цейтнот Юрія. Антону вдалося вигнати короля білих з його притулку. А на 39-у ході Кузубов припустився вирішальної помилки. Він програв позицію, де, здавалося, й мови не могло йти про його поразку. Що ж, щастить сильним!

На фініші Антон зробив дві короткі нічиї. Наважитися грати з ним на виграш сміливців не знайшлося.

Шевченко у восьмому турі оригінально розіграв білими французький захист. Пожертвував пішака і захопив ініціативу проти міжнародного майстра з Одеси Костянтина Борсука. Не без допомоги суперника Кирилу вдалося здобути перемогу.

Також вдало фінішував і Кузубов. В останньому турі він переграв Платона Гальперіна з Чернігова. Це й дозволило зачепитися за "бронзу".

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Серед жінок найкращий результат показала киянка Юлія Осьмак - 5 очок, у доробку львів’янки Наталії Букси 4,5 очка.

Тепер шахісти розіграють призи у швидкі шахи та у бліц-турнірі.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: chesspage.kiev.ua.