На чемпіонаті України із шахів попереду йде лідер рейтингу Коробов

Шахісти давно вже скучили за очною грою.

Заа останні пів року вони переважно боролися лише в Інтернеті. Особливо вдало грав у такі шахи чемпіон світу Магнус Карлсен. Він заробив за цей час близько пів мільйона доларів.

А от українські шахісти розігрують звання чемпіона в очній зустрічі. В Омельнику Полтавської області зібралися 38 учасників. Серед них і шестеро шахісток. Найвищій рейтинг має харків’янин Антон Коробов - 2683, хоча у чемпіонаті виступає він за Київ.

До речі, коефіцієнт Ело Коробова є найкращим серед усіх українських шахістів, включаючи Василя Іванчука, Руслана Пономарьова та Павла Ельянова. Потім іде Юрій Кузбов (Одеська область), Володимир Онищук (Івано-Франківська область), Віталій Бернадський (Чернівецька область), Кирило Шевченко (Київ), Олександр Зубов (Миколаївська область).

Загалом у нинішній першості граєють 16 гросмейстерів. У жінок виступають киянка Юлія Осьмак, Наталія Букса (Львівська область), Марія Бердник (Харьківська область), Ольга Бабій (Тернопільська область), Євгенія Долуханова (Харківська область) та Олена Мартинкова (Донецька область).

Уже зі старту пішла запекла боротьба. Достатньо сказати, що після третього туру попереду йшли семеро шахістів. Потім уперед вирвався один з найкращих юніорів України (якщо взагалі не найкращий) Кирило Шевченко. Але на "колесі" у нього сидів Коробов. Перед шостим туром суперники порівнялися й зустрілися між собою. Суперники розіграли гострий варіант Раузера в сиціліанському захисті. Більш досвідчений Коробов захопив ініціативу і чітко реалізував перевагу.

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Отож, після шостого туру перед веде Коробов - 5 очок. На очко від нього відстають дев’ятеро шахістів. Серед жінок 3 очки має Осьмак, по 2,5 - Букса та Бердник. До фінішу змагань лишилося три тури.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Антон Коробов/chesspage.kiev.ua.