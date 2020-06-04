Даниїл Дубов здивував шаховий світ

Через відомі всім причини шахове життя на планеті завмерло. Проте, на відміну від інших спортсменів шахісти можуть спокійно грати на відстані.

Коли через коронавірус був скасований шаховий Grand Chess Tour, чемпіон світу Магнус Карлсен вигадав проводити щось схоже в Інтернеті. Спочатку він організував турнір "Магнус Карлсен запрошує" із призовим фондом 250 тисяч доларів.

У ньому зіграли 8 учасників. Четверо найкращих розіграли призові місця за нокаут-системою. У підсумку переможцем став сам чемпіон світу, який виграв 70 тисяч.

Після цього Магнус запропонував додати ще кілька змагань і розіграти своєрідний Світовий чесс-тур. Його формула була дещо дивною. Але хазяїн - барин. Хто сплачує гроші, той шахістів і танцює.

У от на змаганнях під назвою Lindores Abbey Rapid за коловою системою грали 12 шахістів. Потім восьмеро найкращих за нокаут-системою розіграли призи (загалом 150 тисяч доларів). Контроль часу 15 хвилин на всю партію із додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.

Склад учасників: Карлсен, Дін Ліжень, Вей І, Ю Янчжі (усі - Китай), Хікару Накамура та Веслі Со (США), Олександр Грищук, Даниїл Дубов та Сергій Карякін (усі – Росія), Левон Аронян (Вірменія), Ян-Кшиштоф Дуда (Польща) , Аліреза Фірузжа (під прапором ФІДЕ).

Підсумки першого етапу: Накамура – 7,5 очка з 11-ти, Карякін -7, Ю Янчжі, Со, Карлсен, Дінь Ліжень по 6, Дубов та Аронян – по 5,5. Не потрапили далі: Грищук – 5,5 (він відстав за додатковими показниками), Фірузжа 4,5, Дуда – 4, Вей І - 2,5.

Треба сказати, що вже на цьому етапі звернув увагу на себе саме Дубов. Він стартував, набравши 1 очко з 4-х, мав 2 з 6-ти, потім 6,5 з 9-ти. Аби пройти до чвертьфіналу, Даниїлу треба було у передостанньому турі обов’язково обіграти Карлсена чорними. Як відомо, зробити це вкрай нелегко. Але Дубову це вдалося.

На стадії нокауту Карлсен вигадав досить дивну систему. Матчі гралися з чотирьох партій, у разі нічийного підсумку – Армагеддон (тобто бліц 5 хвилин – у білих проти 4-х – у чорних. Але саме чорним достатньо нічиєї для виграшу матчу). Той, хто перший перемагав у двох двобоях, проходив далі.

Досить передбачувано склалися чвертьфінали. Накамура переграв Ароняна – 2:0, Дін Ліжень – Ю Янчжі – 2:1, Карлсен – Со - 2:0, Дубов – Карякіна – 2:1.

Останній двобій був дуже цікавим. Спочатку Дубов легко переміг суперника – 3:0. Потім той відревашувався – 3:2. Тут вже пішли розмови про видатні спортивні якості Карякіна, згадали його прізвисько "міністр оборони". Проте у вирішальному двобої Даниїл показав, хто в домі господар – знову 3:0.

Півфінали принесли дві сенсації. Карлсен спочатку обіграв Накамуру, а потім "американський самурай" несподівано перехопив ініціативу, переміг в двох матчах (загальний рахунок – 2:1) і вийшов до фіналу.

Карлсен був відчутно засмучений. Він написав у себе у Твіттері: "Коли ти найкращий і сам не сумніваєшся в цьому, багато хто обожнює бачити, як ти зазнаєш невдачу. Що ж насолоджуйтеся цим, доки є можливість. Ви заслужили на це. Але я ще повернуся!"

У другому півфіналі Дубов упевнено переграв Дін Ліженя з рахунком 2:0. При цьому він, як і проти Карякіна, грав дуже цікаво, ризиковано, часом несподівано.

Як би там не було, фаворитом фіналу вважався Накамура. Семе американець переміг у першому матчі, але потім настав час Даниїла. Він відігрався у другому двобої, а заключного дня усе вирішувалося за рівного рахунку саме в Армагеддоні. Останню партію, де вирішувалася доля першого місця (45 тисяч доларів) Дубов виграв у блискучому стилі.

Читайте також: Українець Антон Коробов спромігся здолати шахового короля Карлсена

24-річний російський гросмейстер не лише хорший шахіст (2018 року він став чемпіоном світу з бліцу), але й нормальна людина. У своєму інтерв’ю 2018 року він зазначив, що у кримському питанні цілком на боці України. Що значить зробити таку заяву в Росії, можете собі уявити…

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: tellerreport.com.