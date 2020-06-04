Даниїл Дубов здивував шаховий світ
Коли через коронавірус був скасований шаховий Grand Chess Tour, чемпіон світу Магнус Карлсен вигадав проводити щось схоже в Інтернеті. Спочатку він організував турнір "Магнус Карлсен запрошує" із призовим фондом 250 тисяч доларів.
У ньому зіграли 8 учасників. Четверо найкращих розіграли призові місця за нокаут-системою. У підсумку переможцем став сам чемпіон світу, який виграв 70 тисяч.
Після цього Магнус запропонував додати ще кілька змагань і розіграти своєрідний Світовий чесс-тур. Його формула була дещо дивною. Але хазяїн - барин. Хто сплачує гроші, той шахістів і танцює.
У от на змаганнях під назвою Lindores Abbey Rapid за коловою системою грали 12 шахістів. Потім восьмеро найкращих за нокаут-системою розіграли призи (загалом 150 тисяч доларів). Контроль часу 15 хвилин на всю партію із додаванням 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
Склад учасників: Карлсен, Дін Ліжень, Вей І, Ю Янчжі (усі - Китай), Хікару Накамура та Веслі Со (США), Олександр Грищук, Даниїл Дубов та Сергій Карякін (усі – Росія), Левон Аронян (Вірменія), Ян-Кшиштоф Дуда (Польща) , Аліреза Фірузжа (під прапором ФІДЕ).
Підсумки першого етапу: Накамура – 7,5 очка з 11-ти, Карякін -7, Ю Янчжі, Со, Карлсен, Дінь Ліжень по 6, Дубов та Аронян – по 5,5. Не потрапили далі: Грищук – 5,5 (він відстав за додатковими показниками), Фірузжа 4,5, Дуда – 4, Вей І - 2,5.
Треба сказати, що вже на цьому етапі звернув увагу на себе саме Дубов. Він стартував, набравши 1 очко з 4-х, мав 2 з 6-ти, потім 6,5 з 9-ти. Аби пройти до чвертьфіналу, Даниїлу треба було у передостанньому турі обов’язково обіграти Карлсена чорними. Як відомо, зробити це вкрай нелегко. Але Дубову це вдалося.
На стадії нокауту Карлсен вигадав досить дивну систему. Матчі гралися з чотирьох партій, у разі нічийного підсумку – Армагеддон (тобто бліц 5 хвилин – у білих проти 4-х – у чорних. Але саме чорним достатньо нічиєї для виграшу матчу). Той, хто перший перемагав у двох двобоях, проходив далі.
Досить передбачувано склалися чвертьфінали. Накамура переграв Ароняна – 2:0, Дін Ліжень – Ю Янчжі – 2:1, Карлсен – Со - 2:0, Дубов – Карякіна – 2:1.
Останній двобій був дуже цікавим. Спочатку Дубов легко переміг суперника – 3:0. Потім той відревашувався – 3:2. Тут вже пішли розмови про видатні спортивні якості Карякіна, згадали його прізвисько "міністр оборони". Проте у вирішальному двобої Даниїл показав, хто в домі господар – знову 3:0.
Півфінали принесли дві сенсації. Карлсен спочатку обіграв Накамуру, а потім "американський самурай" несподівано перехопив ініціативу, переміг в двох матчах (загальний рахунок – 2:1) і вийшов до фіналу.
Карлсен був відчутно засмучений. Він написав у себе у Твіттері: "Коли ти найкращий і сам не сумніваєшся в цьому, багато хто обожнює бачити, як ти зазнаєш невдачу. Що ж насолоджуйтеся цим, доки є можливість. Ви заслужили на це. Але я ще повернуся!"
У другому півфіналі Дубов упевнено переграв Дін Ліженя з рахунком 2:0. При цьому він, як і проти Карякіна, грав дуже цікаво, ризиковано, часом несподівано.
Як би там не було, фаворитом фіналу вважався Накамура. Семе американець переміг у першому матчі, але потім настав час Даниїла. Він відігрався у другому двобої, а заключного дня усе вирішувалося за рівного рахунку саме в Армагеддоні. Останню партію, де вирішувалася доля першого місця (45 тисяч доларів) Дубов виграв у блискучому стилі.
24-річний російський гросмейстер не лише хорший шахіст (2018 року він став чемпіоном світу з бліцу), але й нормальна людина. У своєму інтерв’ю 2018 року він зазначив, що у кримському питанні цілком на боці України. Що значить зробити таку заяву в Росії, можете собі уявити…
Петро Марусенко, міжнародний майстер.
Фото: tellerreport.com.