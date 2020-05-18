Українець Антон Коробов спромігся здолати шахового короля Карлсена

Українець Антон Коробов спромігся здолати шахового короля Карлсена

Укрінформ
Попри всесвітній карантин, число шахових турнірів для елітних гросмейстерів збільшується. 

Шахісти можуть спокійно грати на відстані. Єдина перепона - не можна відслідкувати, чи не шахраюють шановні учасники. Але досвід показує, що це - прерогатива слабких гравців. До елітних шахістів є повна довіра.   

Отож, не встигли зіграти Кубок націй, як пройшов Меморіал Вільгельма Стейніца. Причому, в ньому грали ті шахісти, які не виступали в Кубку націй. Їх було 10, і вони зіграли у двоколовому бліц-турнірі. Контроль часу був 3 хвилини на партію плюс дві секунди за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Призовий фонд - 30 тисяч доларів.

Приємно, що серед учасників був і український гросмейстер Антон Коробов. Фаворитом турніру справедливо вважався  чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен. Він і очолив турнірну таблицю на старті – 2,5 очка з 3-х. Але у четвертому турі йому довелося зустрітися з українцем, який на той момент відставав на один пункт.

Антон, який грав білими, після дебюту отримав невелику, але стійку перевагу. Суперники поміняли ферзів, а пішакова структура була симетричною. Проте необережний хід чорних дозволив харків’янину виграти якість. Попри шалений опір, Коробов технічно довів партію до перемоги.     

У подальшому Антон грав зі змінним успіхом, то перемагаючи, то поступаючись. На жаль, на фініші змагань харківʼянин двічі програв, хоча мав одну виграшну позицію і одну – рівну. Це принесло йому у підсумку 7,5 очка з 18-ти. 

А от Магнус Карлсен, незважаючи на кілька осічок, легко виграв турнір. Москвич Даніїл Дубов, який довгий час тримався на чолі таблиці, на фініші знизив швидкість і посів друге місце.

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Підсумки турніру: Карлсен – 12 очок з 18-ти, Дубов – 10, Петро Свідлер (Росія) – 9,5, Шахріяр Мамедʼяров (Азербайджан), Джеффрі Сюн (США) та Ле Куанг Льєм (В’тнам) – по 9, Коробов та Бу Сянчжі (Китай) – по 7,5 очка, Давід Антон (Іспанія) – 6,5. Останнім став Олександр Грищук (Росія).  

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото chess24.com: Антон Коробов.

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