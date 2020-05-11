Перший Кубок націй з шахів пройшов за переваги Китаю

Заключні тури онлайн-Кубка націй та фінальний матч виявилися напрочуд інтригуючими.

Перед заключними раундами далеко вперед вирвалися китайці, другими йшли американці і лише третє місце було у європейців. Але у фінальному матчі зустрітися мали лише дві команди.

Тому міжусобна зустріч між Європою та США була надважливою. Француз Максим Ваш’є-Лаграв чорними зрівняв гру проти американця Хікару Накамури. А потім одного моменту Максим мав чітку перемогу, та пройшов повз неї. У підсумку – нічия.

Партія Левона Ароняна з Фабіано Каруаною переходила зі змінним успіхом, кожен із суперників по черзі мав певні шанси на перемогу. Але, як це часто буває, гра закінчилася мирно. Також зіграли й американець Веслі Со з Анішем Гірі (Нідерланди).

Вирішальною стала партія грузинки Нани Дзагнідзе, яка замінила українку Анну Музичук, проти Ірини Круш. Американка чорними прагнула спростити позицію і досягти нічиєї. Але надмірне спрощування не пішло їй на користь, і Нана технічно реалізувала перевагу в туровому закінченні. Таким чином, європейці виграли матч – 2,5:1,5 і вийшли на друге місце.

Мало хто сумнівався, що тепер вони свого вже не віддадуть. Адже їм лишалося зіграти із збірною Решти світу, а американцям – з лідерами - шахістами Піднебесної. Але фактом є те, що в шахах часто-густо трапляються зовсім непередбачувані речі.

Так сталося і цього разу. Американці перемогли завдяки зусиллям Каруани (білі) та Со (чорні). Фабіано блискуче був підготовлений до коронного дебюту Ван Хао (російської партії) і показово розгромив суперника. І незважаючи на поразку Накамури від Дін Ліженя, нічия, яку зробила Ірина Круш проти чемпіонки світу Цзюнь Венцзюй, виявилася переможною для американців. 2,5:1,5 на їхню користь.

Європейці не змогли подолати аутсайдерів. І хоча поляк Єжи Дуда білими взяв гору, Левон Аронян чорними поступився 16-річному Алерезі Ферузжі. Рахунок матчу – 2:2.

Таким чином, американці та європейці набрали по 13 командних очок. Але додатковий показник – сума індивідуальних очок – виявився на користь команди США. Вона здобули 22 пункти, а європейці – лише 21,5.

Китайці набрали 17 очок. Четверте місце здобули росіяни – 8 очок. Індія – 5, Решта світу - 4.

Наступного дня відбувся фінал Китай – США. Азіатським шахістам досить було зробити нічию. Проте, це виявилося не так легко. Каруана, який перебував у відмінній формі, технічно переграв Вей І. Хоу Іфань чорними не змогла подолати Круш, яка цинічно "відсушила" нічию буквально з перших ходів.

А от на першій та третій шахівницях доля посміхнулася китайцям. Накамура, який чорними перехопив ініціативу проти Дін Ліженя, запропонував нічию в позиції, де мав великі шанси на виграш. А суперник Ю Яньчжі – Веслі Со міг зробити хід, який призводив до нічиєї. Натомість він припустився фатальної помилки і програв. Таким чином, нічия в матчі (2:2) означала, що першими володарями Кубка націй стали китайці.

Найкращий індивідуальні результати в Каруани – 9,5 з 11-ти та Ю Яньчжі – 7,5 очка з 10-ти. Результати українських шахісток цього разу не вражають – 2,5 з 5-ти у Анни Музичук та 2 з 7-ми у її сестри Марії.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: fide.com.