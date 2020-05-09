Шахи: Хто кине виклик Китаю – Америка чи Європа?

Два тури онлайн-Кубка Націй з шахів пройшли у запеклій боротьбі та зняли з порядку денного одну загадку. Першим фіналістом точно буде команда Китаю.

У сьомому раунді жереб звів між собою лідерів – збірні Піднебесної та Європи. Особливо нас цікавила партія українки Анни Музичук та чемпіонки світу Цзюнь Венцзюй. Китайська шахістка чорними обрала вогнетривку російську партію. Проте Анна у дебюті дістала невелику, але стійку перевагу.

Вона могла збільшити її, якщо б зробила точний 18-й хід. Треба було лише захистити свого пішака. Проте львів’янка натомість зробила рокіровку, допустила розмін піхотинців, і партія зрівнялася. Після взаємних дрібних похибок гра перейшла в абсолютно рівне турове закінчення. Суперниці погодилися на нічию.

А перемогу в матчі здобули китайці. У блискучому стилі Ю Янчжі розгромив поляка Єжи Дуду. Унічию зіграли Дін Ліжень та француз Максим Ваш’є-Лаграв. Міг врятувати європейців вірменський гросмейстер Левон Аронян, але не реалізував велику перевагу проти Вей І. Таким чином китайці перемогли - 2,5:1,5.

З таким же мінімальним рахунком збірна Індії обіграла команду Решти світу. Тут партія між Марією Музичук та Харікою Дронаваллі без особливих пригод закінчилася внічию. Американці з таким же рахунком (2,5:1,5) перемогли росіян. Американець Хікару Накамура взяв гору над росіянином Яном Непомнящим.

У восьмому турі Європа грала зі збірної Індії. Анна Музичук чорними дуже добре розіграла словянський захист і після дебюту могла розраховувати на перевагу. Проте кілька ходів другого сорту призвели її до досить скрутної ситуації. До того ж, суперниці перебували в обопільному цейтноті. Але Анна чудово захищалася і виборола нічию. Це дозволило її команді завершити миром увесь матч - 2:2.

Китайці зміцнили своє турнірне становище, взявши гору над росіянами – 2,5:1,5. Збірна США перемога команду Решти світу – 3:1, що дозволило американцям вийти на друге місце.

Щоправда, Марія Музичук без проблем звела чорними внічию партію з Іриною Круш.

Таким чином за два тури до закінчення змагань становище команд таке: Китай - 15 очок, США - 11, Європа - 10, Індія - 5, Росія - 5, Решта світу - 2.

Шанси європейців, на мою думку, видаються далеко не гіршими, ніж в американців. Адже останнім доведеться змагатися із прямими конкурентами, а також з китайцями. У європейців же на закуску будуть "рештосвітівці".

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: fide.com.