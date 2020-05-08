Шахи: на Кубку націй китайці поки поза конкуренцією
Це можна проілюструвати на прикладі двох стартових партій ексчемпіонки світу Марії Музичук, яка грає за команду Решти світу. Почала змагання вона зустріччю з китаянкою Хоу Іфань (чорні). Нагадаємо, що чотири роки тому українка поступилася китаянці у матчі за шахову корону. Причому переконливий підсумок двобою не відповідав характеру гри. Марія мала цілком непогані шанси по ходу матчу, але поступалася в трохи гірших позиціях і не реалізовувала свої кращі можливості.
Ймовірно, це далося взнаки, і львів’янка почувається невпевнено проти Хоу. Так і на турнірі Кубка націй у стартовому поєдинку Музичук добре розіграла білими дебют - сіціліанський захист, і в районі двадцятого ходу мала очевидну перевагу. Здавалося, не може бути і мови про перемогу чорних.
Та львівянка раптом почала грати не найкращим чином, пропустила тактичний удар. Перевага перейшла на бік чорних, і після взаємних помилок Хоу Іфань взяла гору.
А у другому турі Марія виступала чорними проти Хампі Конеру з Індії. З нею гра в українки складається добре. Наприклад, партія в Сент-Луїсі, де вона обіграла грізну суперницю, увійшла до числа найкращих у лютому не лише серед жінок, а й чоловіків теж.
Цього разу гра склалася не так добре для львівянки. Але було помітно, що й Конеру не відчувала впевненості. Вона мала чудову позицію, та пройшла повз продовження, яке вело до виграшу, і холоднокровний захист привів Марію до нічиєї. Ще дві партії львівянка зіграла не найкращим чином. Білими проти росіянки Ольги Гирі вона не змогла перемогти. Партія проходила із змінним успіхом, з обопільними помилками. На жаль, українка спромоглася поставити суперниці лише пат.
У партії другого кола молодша Музичук чорними добре розіграла дебют проти чемпіонки світу Цзюнь Веньцзюй (яка є запасною в команді Китаю). Довгий час здавалося, що чорні зберігають рівновагу. Проте, недолік часу дався взнаки, і львів’янка припустилася кількох помилок та зрештою програла.
Анна Музичук грає за збірну Європи. Стартувала вона чорними з нелегкої нічиєї проти віцечемпіонки світу росіянки Горячкіної. Тут Анна продемонструвала відмінні якості захисниці і врятувала нелегку партію. У другому раунді старша сестра мала всі шанси, щоб перемогти Конеру (чорні). Українка мала домінуючу позицію і більше часу. На жаль, білі обрали не найкращий шлях до перемоги, і винахідлива Конеру звела партію внічию.
У партії другого кола проти Горячкіної львівянка мала певну ініціативу, але її виявилося недосить, щоб втілити в повноцінне очко. Нічия.
Щодо командної боротьби, то лідерство упевнено захопили китайці. З шести командних зустрічей гравці Піднебесної лише раз зробили нічию (з росіянами). А у 24-х особистих партіях вони перемогли в 11-ти, а поступилися лише двічі.
Серед індивідуальних результатів звертає увагу Фабіано Каруана, який на другій шахівниці команди США набрав 3,5 очка з 4-х. Першу партію програв вірменський гросмейстер Левон Аронян (Європа), а потім йому вдалося виграти три поспіль. І це радує. Адже це був його перший турнір після особистої трагедії, коли в автокатастрофі загинула дружина…
Після 6-ти турів лідирує збірна Китаю – 11 очок, другими йдуть європейці – 9, збірна США – 7, Росія – 5, Решта світу та Індія – по 5 очок.
Анна Музичук має в активі 1,5 очка з 3-х, а Марія – 1 з 4-х.
Сьогодні у сьомому турі зустрінуться лідери – китайці з європейцями.
Петро Марусенко, міжнародний майстер.
Фото: fide.com.