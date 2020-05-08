Шахи: на Кубку націй китайці поки поза конкуренцією

У шахах, крім суто професійної майстерності, неабияку роль відіграє психологія. Наприклад, такий чинник, як незручний партнер.

Це можна проілюструвати на прикладі двох стартових партій ексчемпіонки світу Марії Музичук, яка грає за команду Решти світу. Почала змагання вона зустріччю з китаянкою Хоу Іфань (чорні). Нагадаємо, що чотири роки тому українка поступилася китаянці у матчі за шахову корону. Причому переконливий підсумок двобою не відповідав характеру гри. Марія мала цілком непогані шанси по ходу матчу, але поступалася в трохи гірших позиціях і не реалізовувала свої кращі можливості.

Ймовірно, це далося взнаки, і львів’янка почувається невпевнено проти Хоу. Так і на турнірі Кубка націй у стартовому поєдинку Музичук добре розіграла білими дебют - сіціліанський захист, і в районі двадцятого ходу мала очевидну перевагу. Здавалося, не може бути і мови про перемогу чорних.

Та львівянка раптом почала грати не найкращим чином, пропустила тактичний удар. Перевага перейшла на бік чорних, і після взаємних помилок Хоу Іфань взяла гору.

А у другому турі Марія виступала чорними проти Хампі Конеру з Індії. З нею гра в українки складається добре. Наприклад, партія в Сент-Луїсі, де вона обіграла грізну суперницю, увійшла до числа найкращих у лютому не лише серед жінок, а й чоловіків теж.

Цього разу гра склалася не так добре для львівянки. Але було помітно, що й Конеру не відчувала впевненості. Вона мала чудову позицію, та пройшла повз продовження, яке вело до виграшу, і холоднокровний захист привів Марію до нічиєї. Ще дві партії львівянка зіграла не найкращим чином. Білими проти росіянки Ольги Гирі вона не змогла перемогти. Партія проходила із змінним успіхом, з обопільними помилками. На жаль, українка спромоглася поставити суперниці лише пат.

У партії другого кола молодша Музичук чорними добре розіграла дебют проти чемпіонки світу Цзюнь Веньцзюй (яка є запасною в команді Китаю). Довгий час здавалося, що чорні зберігають рівновагу. Проте, недолік часу дався взнаки, і львів’янка припустилася кількох помилок та зрештою програла.

Анна Музичук грає за збірну Європи. Стартувала вона чорними з нелегкої нічиєї проти віцечемпіонки світу росіянки Горячкіної. Тут Анна продемонструвала відмінні якості захисниці і врятувала нелегку партію. У другому раунді старша сестра мала всі шанси, щоб перемогти Конеру (чорні). Українка мала домінуючу позицію і більше часу. На жаль, білі обрали не найкращий шлях до перемоги, і винахідлива Конеру звела партію внічию.

У партії другого кола проти Горячкіної львівянка мала певну ініціативу, але її виявилося недосить, щоб втілити в повноцінне очко. Нічия.

Щодо командної боротьби, то лідерство упевнено захопили китайці. З шести командних зустрічей гравці Піднебесної лише раз зробили нічию (з росіянами). А у 24-х особистих партіях вони перемогли в 11-ти, а поступилися лише двічі.

Серед індивідуальних результатів звертає увагу Фабіано Каруана, який на другій шахівниці команди США набрав 3,5 очка з 4-х. Першу партію програв вірменський гросмейстер Левон Аронян (Європа), а потім йому вдалося виграти три поспіль. І це радує. Адже це був його перший турнір після особистої трагедії, коли в автокатастрофі загинула дружина…

Після 6-ти турів лідирує збірна Китаю – 11 очок, другими йдуть європейці – 9, збірна США – 7, Росія – 5, Решта світу та Індія – по 5 очок.

Анна Музичук має в активі 1,5 очка з 3-х, а Марія – 1 з 4-х.

Сьогодні у сьомому турі зустрінуться лідери – китайці з європейцями.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: fide.com.