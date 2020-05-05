Сестри Музичук "сядуть за шахівниці" за збірні світу та Європи

5 травня стартує онлайн турнір під орудою ФІДЕ і Європейської шахової спілки під назвою Кубок націй.

За перемогу змагатимуться шість команд, за які виступлять троє основних учасників-чоловіків та одна жінка. Команди також мають по одному запасному у чоловіків і жінок. До вашої уваги склади колективів.

Команда Решти світу: Теймур Раджабов (Азербайджан), Аліреза Фірузжа (іранець, який виступає під прапором ФІДЕ), Басем Амін (Єгипет), Марія Музичук (Україна). Запасні: Хорхе Корі (Перу), Дінара Савдуакасова (Казахстан). Капітан – президент ФІДЕ Аркадій Дворкович.

Збірна Європи: Максим Ваш’є-Лаграв (Франція), Левон Аронян (Врменія), Аніш Гірі (Нідерланди), Марія Музичук (Україна).

Запасні: Ян-Кшиштоф Дуда (Польща), Нана Дзагнідзе (Грузія). Капітан – Гаррі Каспаров.

США: Фабіано Каруана, Хікару Накамура, Уеслі Со, Ірина Круш.

Запасні: Леньєр Домінгес, Анна Затонських. Капітан – Джон Дональдсон.

Китай: Дін Ліжень, Ван Хао, Вей І, Хоу Іфань.

Запасні: Юй Яньї, Цзюй Веньцзюй. Капітан – Є Цзянчуань.

Росія: Ян Непомнящий, Владислав Артем’єв, Сергій Карякін, Олександра Горячкіна.

Запасні – Дмитро Андрейкін, Ольга Гиря. Капітан – Олександр Мотильов.

Індія: Віші Ананд, Відіт Гужраті, Пентала Харікрішна, Хампі Конеру.

Запасні: Адібан Баскаран, Харіка Дронаваллі. Капітан – Володимир Крамник.

Жеребкування дало такі резуоттати: 1. Європа. 2. Китай. 3. Індія. 4. США. 5. Решта світу. 6. Росія. Отож, у першому раунді зустрінуться команди збірних Європи та Росії, Китаю та Решти світу, а також Індії та США.

Контроль часу: 25 хвилин на всю партію плюс 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Збірні зіграють у два кола. Два найкращі колективи зустрінуться у фіналі й розіграють головний приз. У разі нічийного підсумку фінальної зустрічі переможцем оголосять команду, у якій були вищі показники в 10-ти турах колового турніру.

Кожна команда отримує стартові гроші – по 24 тисячі американських доларів. Крім того, переможці одержать ще 24 тисячі, а другі призери – 12 тисяч.

Кожний день перша партія розпочнеться о 17.00 годині за київським часом, а друга – о 18.30.

Тепер трохи поговоримо про шанси. Явних фаворитів, очевидно, немає. Деякі фахівці надають перевагу китайцям, за яких навіть чемпіонка світу виступає як запасна. Склади збірних Європи, США та Решти світу теж виглядають досить потужно. Звісно, не можна не рахуватися також зі збірними Росії та Індії.

Щодо складів команд. Не грає чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен, який міг би очолити європейський та світовий колективи. Утім щодо складів команд виникають певні питання. Чому, наприклад, за збірну Європи не запросили українця Антона Коробова, який має п’ятий рапід-рейтинг у світі? А у збірній Росії ми не бачимо Даніїла Дубова, ексчемпіона світу зі швидких шахів, а також Олександра Грищука? Проте є одіозний Карякін. Вірнопідданість владі, певна річ, відкриває йому шлях до команди.

У декого може викликати питання, чому ж саме Крамник став капітаном збірної Індії. А річ у тім, що Володимир тренує молодих шахістів цієї країни. До того ж, його називають не капітаном, а консультантом. Але це ж є те саме, лише вигляд збоку.

Читайте також: Шаховий король запрошує і виграє 75 тисяч доларів

Дуже сильним є турнір жінок. Тут і Хоу Іфань, і Конеру, і Горячкіна, наші сестри Музичук, а також Круш, яка щойно перехворіла коронавірусом. Звичайно, ми сподіваємося, що наші сестри Музичук, хоча й виступатимуть за різні команди, покажуть сильну гру.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: fide.com.