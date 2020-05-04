Шаховий король запрошує і виграє 75 тисяч доларів

Півфінальні та фінальний матчі турніру Magnus Carlsen Invitational пройшли у напрочуд цікавій боротьбі. До того ж, як не дивно для швидких шахів, у високоякісній.

Це ще раз підкреслило той факт, що формат змагання був вибраний не дуже вдало. Два останні раунди колового турніру мало що вирішували і дозволили грати абияк. Особливо грішив цим чемпіон світу Магнус Карлсен.

На заключній стадії турніру, однак, ми побачили зовсім іншого чемпіона. І в дебюті, і в міттельшпілі, і в ендшпілі він грав технічно, наполегливо, місцями просто віртуозно.

Але давайте все по порядку. Перший півфінальний матч подарував нам американське дербі між американцями Хікарою Накамурою та Фабіано Каруаною. Перші дві обережні нічиї стали своєрідною прелюдією. Але далі почався штиковий бій. Тричі поспіль вигравали чорні фігури.

Спочатку Накамура скористався надмірним прагненням суперника будь що грати на перемогу. Каруана переоцінив свої шанси і поступився у третій партії. Потім у четвертій зустрічі Фабіано обрав чорними староіндійський захист, який застосовує дуже нечасто. Але грав , що називається, "по-староіндійські", пожертвувавши фігуру і організувавши матову атаку на короля суперника.

Вирішальною стала бліц-партія, в якій влада переходила з рук у руки. Але, коли у Каруани (білі) виникла позиція з шансами на перемогу, але лишилося лише 21 секунда, він припустився неймовірної помилки і просто віддав туру… Через кілька ходів Фабіано зупинив годинник.

Не знаю для чого вони грали ще одну бліц-партію (мабуть, таким був регламент), але в ній теж переміг Хікару. Остаточний рахунок поєдинку 4:2 на його користь.

Другий матч - між китайцем Дін Ліженем та Карлсеном - спочатку здавався точною копією їхнього двобою з колового турніру. Після нічиєї у першій партії у другій Магнус зрівняв гру, справа йшла до мирного підсумку, коли раптом Магнус припустився фантастичної помилки, потрапив під матову атаку і склав зброю.

Після цього ми вже побачили зовсім іншого чемпіона світу. Пора подарунків закінчилося. Норвежець грав чітко, суворо й невблаганно. У третій партії він переграв суперника, а помилка китайця дозволила Магнусу зрівняти рахунок.

Четверта зустріч проходила зі змінним успіхом. Але психологічно перевага була вже на боці норвежця. Тому завжди холоднокровний китаєць цього разу помилився останнім. Він програв білими партію і матч – 1,5:2,5.

І, нарешті, фінальний матч Карлсен – Накамура видався просто феєричним. У першому поєдинку американець чорними довгий час тримав оборону, і коли партія повним ходом йшла до нічиєї, Хікару припустився кількох помилок та програв. Але справжній бєць Накамура тут же відреваншувався. Причому провів партію у стилі самого Карлсена, продемонструвавши філігранну техніку.

У третьому двобої Карлсен підніс у дебюті теоретичну новинку, пов’язану з віддачою двох легких фігур за туру та два пішаки. Це трохи засмутило американця, і він оборонявся не найкращим чином. Чемпіон довів, що його техніка є не гіршою, ніж у суперника.

В останній зустрічі Накамура все ж таки дав бій і був дуже близьким до того, щоб зрівняти рахунок. Проте нерви в нього виявилися не залізні - партія закінчилася внічию. Таким чином, рахунок фінального матчу – 2,5:1,5 на користь Карлсена. Він і став переможцем турніру, на якій сам запросив семеро суперників. Магнус отримав 75 тисяч доларів, а Накамура – 45. Непогано для дистанційних шахів!

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: en.chessbase.com.