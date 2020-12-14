Ягупова - найрезультативніша баскетболістка чемпіонату Туреччини

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова очолила рейтинг результативності після чергового успішного поєдинку у чемпіонаті Туреччини.

У матчі 12-го туру клуб українки "Чукурова" переміг на виїзді "Джанік" - 124:50. Аліна за 32 хвилини і 28 секунд на майданчику набрала 31 очко, зробила 7 підбирань, 15 передач, 4 перехоплення та 1 блок-шот, повідомляє пресслужба ФБУ.

Після цього поєдинку Ягупова очолила рейтинг результативності чемпіонату - 318 очок у 12-ти зустрічах. За середньою результативністю українка йде третьою - 26,5 очка за гру.

Аліна також є абсолютним лідером чемпіонату за передачами - 96 у 12-ти поєдинках, або 8 за матч.

Ягупова очолює у Туреччині й рейтинг триочкових влучань (53 влучні кидки у 12-ти матчах, або 4,33 за гру).

Фото: fbu.ua.