Капітан баскетболісток Фінляндії: Зупинити Ягупову - важке завдання

28-річна центрова національної баскетбольної збірної Фінляндії Софія Пеландер розповіла про підготовку команди до матчу відбору Євро-2021 проти України, який відбудеться 12 листопада у Португалії.

Капітан фінської команди, зокрема, відзначила гру форварда збірної України Аліни Ягупової, повідомляє пресслужба ФБУ.

"Завжди приємно грати за національну збірну. В нас хороші тренування і чудова атмосфера в команді. Ми повні ентузіазму і боротимемося за перемогу. Команда провела два контрольні поєдинки в Латвії і виграла. У нас молодий колектив, і я в ньому впевнена. Лідер збірної України Аліна Ягупова - це справжня фізична міць, зупинити її - важке завдання. Ми розбираємо тактичні моделі гри України і, думаю, наші тренери щось вигадають. Потрібно більше володіти м’ячем, і в нас все вийде", - заявила Пеландер.

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Як повідомляв Укрінформ, після матчу з Фінляндією українські баскетболістки 14 листопада зіграють з Бельгією. Обидва відбіркові поєдинки пройдуть у португальському місті Одівелаш.

Становище команд у квартеті G кваліфікації жіночого Євробаскету-2021 після двох турів: Бельгія - 4 очки, Португалія - 3, Україна - 3, Фінляндія - 2.

Фото: fbu.ua.