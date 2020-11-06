Визначився склад чоловічої збірної України на матчі відбору Євробаскету

Баскетолісти національної збірної України проведуть два матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

Ці зустрічі команда Айнарса Багатскіса зіграє у Любляні (Словенія), де ФІБА організовує спеціальний "бабл" для безпечного проведення матчів в умовах пандемії коронавырусу, повідомляє пресслужба ФБУ.

Виклик до національної команди отримали 16 гравців, однак на матчі в Любляну відправляться тільки 14 баскетболістів.

Склад збірної України з баскетболу:

захисники - Денис Лукашов ("Прометей", Кам'янське), Віталій Зотов ("Хімік", Південний), Олександр Мішула ("Київ-Баскет"), Анатолій Шундель ("Дніпро"), Іссуф Санон ("Дніпро"), Олександр Липовий ("Прометей");

форварди - Богдан Близнюк ("Київ-Баскет"), Павло Крутоус ("Київ-Баскет "), Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро "), В'ячеслав Бобров ("Дніпро"), Володимир Герун ("Унікаха", Іспанія), Сергій Павлов ("Київ-Баскет");

центрові - Артем Пустовий ("Барселона", Іспанія), В'ячеслав Кравцов ("Дніпро"), В'ячеслав Петров ("Прометей"), Владислав Коренюк ("Київ-Баскет").

Фото: fbu.ua.