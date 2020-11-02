Українські баскетболістки почали підготовку до матчів відбору Євро-2021

Національна жіноча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів кваліфікації Євробаскету-2021, що відбудуться 12-го та 14 листопада в португальському місті Одівелаш

Тренерський штаб викликав на збір 14 гравців з України. 7 листопада після здачі негативних тестів на коронавірус до команди залучать Аліну Ягуповим та Людмилу Науменко. 8 листопада збірна відправиться до Португалії, куди також прибуде Ольга Яцковець, повідомляє пресслужба ФБУ.

Склад жіночої збірної України: Віта Горобець, Вероніка Любінець, Юлія Мусієнко, Уляна Дацько (усі - "Прометей"), Єлизавета Мітіна ("Інтерхім"), Ольга Сивакова, Влада Гозалова, Олена Бойко (усі - "Чайка-ДЮСШ-Бердянськ"), Влада Волошина, Дар'я Завидна, Дар'я Дубнюк, Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле (усі - "Київ-Баскет"), Тетяна Гаврильчик ("Рівне-ОШВСМ"), Людмила Науменко, Аліна Ягупова, (всі - "Чукурова" , Туреччина), Ольга Яцковець ("Вінтертур", Швейцарія).

Нагадаємо, що українські баскетболістки 12 листопада зіграють з Фінляндією, а 14-го - з Бельгією.

Фото: fbu.ua.