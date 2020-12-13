Кубок світу з біатлону: третій етап завершують жіночий персьют і чоловіча естафета

Третій етап Кубка світу з біатлону в Гохфільцені (Австрія) завершується в неділю, 13 грудня, гонкою переслідування на 10 км у жінок і чоловічого класичною естафетою 4х7,5 км.

У жіночому персьюті о 12.45 за київським часом Юлія Джима стартує 22-ю (відставання від лідера 58 секунд), Дар'я Блашко - 24-ю (+1.05), Валя Семеренко - 45-ю (+1.38), Катерина Бех - 59-ю (+2.04), передає Укрінформ. У чоловічій естафетній гонці о 15.00 Україну представлятимуть Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Читайте також: Українки прийшли сьомими в естафеті Кубка світу з біатлону в Австрії Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться також в Гохфільцені 17-20 грудня.