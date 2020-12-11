«Олімпік» і «Львів» обмінялися голами на старті 13 туру футбольної Прем'єр-ліги

Заключний в 2020 році 13-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочався в п'ятницю, 11 грудня, поєдинком на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Стартовий матч туру між донецьким "Олімпіком" і "Львовом" завершився внічию 1:1, повідомляє Укрінформ.

На гол Юрія Кравчука, який відзначився на 56-й хвилині, номінальні господарі відповіли результативним ударом Даніеля Романовського (77).

У другий ігровий день в суботу, 12 грудня, зустрінуться полтавська "Ворскла" і закарпатський "Минай", київське "Динамо" і ковалівський "Колос", львівський "Рух" і "Дніпро-1".

На неділю, 13 грудня, заплановані поєдинки "Інгульця" (Петрове) з донецьким "Шахтарем", чернігівської "Десни" з "Маріуполем", "Олександрії" з луганською "Зорею".

Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 19 (12), "Олімпік" - 17 (12), "Зоря" - 17 (11), "Колос" - 17 (12), "Олександрія" - 16 (12), "Маріуполь" - 16 (12), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Львів" - 9 (12), "Дніпро-1" - 8 (12), "Рух" - 6 (12).

Фото: ФК "Олімпік".