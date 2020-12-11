УПЛ підтвердила перенесення матчу «Десна» - «Маріуполь» до Києва

Матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги між чернігівською "Десною" та "Маріуполем" відбудеться на столичному НСК "Олімпійський".

Українська Прем'єр-ліга у п'ятницю офіційно підтвердила перенесення гри з Чернігова до Києва на прохання "Десни", повідомляє пресслужба УПЛ.

"Десна" і "Маріуполь" зіграють у неділю, 13 грудня. Початок зустрічі - о 17.00.

Після 12-ти турів чернігівська команда йде у чемпіонаті на третьому місці (20 очок), відстаючи від лідируючого київського "Динамо" на 9 пунктів. "Маріуполь" посідає дев'яте місце (16).

Фото: upl.ua.