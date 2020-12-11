Джошуа і Пулєв провели процедуру зважування перед боєм

Чемпіон світу У суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF британець Ентоні Джошуа і болгарин Кубрат Пулєв провели офіційну церемонію зважування перед боєм.

Джошуа виявився важчим за Пулєва на 400 грамів. Вага Ентоні склала 108,8 кг, вага Кубрата - 108,4 кг, повідомляє Sport Arena.

Бій Джошуа - Пулєв відбудеться 12 грудня у Лондоні. Для британця цей поєдинок стане першим з грудня минулого року, коли він переміг американця Енді Руїса. Пулєв в останньому бою за очками виграв у іншого представника США - Райделла Букера.

У разі перемоги над Пулєвим Джошуа розраховує поборотися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

На фото: Ентоні Джошуа/Getty Images.