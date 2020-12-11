Домовились з Усиком, що працюємо ще один бій і тоді говоримо про майбутнє – промоутер

Знаменитий український боксер може завершити свою співпрацю з промоутерською компанією К2.

Генеральний директор промоутерської компанії К2 Олександр Красюк прокоментував «Чемпіону» можливе підписання нового контракту з Олександром Усиком.

«Ми домовились з Олександром, що працюємо ще один бій і тоді говоримо про майбутнє. У нас буде 90 днів на переговори та протягом півроку пріоритетне право на підписання нового контракту. Тобто, якщо ми запропонуємо Усику ідентичні умови, як будь-яка інша промоутерська компанія, матимемо пріоритетне право на підписання нової угоди», - розповів Красюк.

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В одному зі своїх останніх інтерв’ю Олександр Усик розповів, що його угода з промоутерською компанією К2 (заснована братами Кличко в 2005 році) добігла свого кінця в листопаді 2020 року. Мовляв, в контракті, який підписали в листопаді 2013 року був пункт, що його максимальний термін – 7 років. Отож, в листопаді 2020 року цей термін сплинув.

Нагадаємо, що за 7 років, які Олександр Усик співпрацює з К2, він тричі отримував травми, через які бої або не відбувалися, або їх доводилося переносити. Ймовірно, ці обставини також вплинули на терміни контракту між Усиком та К2.