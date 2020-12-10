Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні в Китаї перенесений на 2023 рік

Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні, який планувалося провести в китайському Нанкіні, перенесений на 2023 рік.

Як повідомляє сайт Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletic), чемпіонат світу мав пройти 19-21 березня 2021 року, але був перенесений на березень 2023 року, передає Укрінформ.

Рішення про перенесення турніру прийнято через невизначеність щодо епідеміологічної ситуації в першій половині наступного року.

З організаторами змагань було досягнуто домовленості, що Нанкін прийме чемпіонат світу після світової першості 2022 року в Белграді (Сербія).