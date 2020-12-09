Україна оскаржує технічну поразку від УЄФА у матчі зі Швейцарією
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
«Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи», — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
З метою максимального захисту інтересів збірної України в Спортивному арбітражному суді Лозанни, для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти нашої країни з Асоціації правників України.
Як повідомлялося, минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.