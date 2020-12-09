Україна оскаржує технічну поразку від УЄФА у матчі зі Швейцарією

Українська асоціація футболу надіслала до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія — Україна, який мав відбутися 17 листопада.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

«Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи», — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

З метою максимального захисту інтересів збірної України в Спортивному арбітражному суді Лозанни, для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти нашої країни з Асоціації правників України.

Читайте також: Маркевич обурений рішенням про технічну поразку України від Швейцарії

Як повідомлялося, минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.