Матч Ліги Європи УЄФА «Вільярреал» - «Карабах» не відбудеться через коронавірус

Пресслужба азербайджанського футбольного клубу «Карабах» повідомила, що поєдинок заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА з іспанським "Вільярреалом" не відбудеться через спалах коронавірусу в команді.

У заяві «Карабаха» зазначається, що у матчі не зможуть взяти участь 13 з 23 заявлених на нинішній розіграш Ліги Європи футболістів, передає Укрінформ.

Відзначається, що у дев'ятьох футболістів був виявлений COVID-19, двоє гравців ще не готові грати після того, як перенесли коронавірус, а ще двоє футболістів травмовано.

Матч «Вільярреал» - «Карабах» мав відбутися 10 грудня.

Турнірне становище в групі I перед заключним туром: «Вільярреал» - 13 очок, «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) - 8, «Сівваспор» (Туреччина) - 6, «Карабах» - 1.