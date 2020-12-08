Юнацька Ліга УЄФА у сезоні-2020/2021 змінила формат

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій затвердив календар Юнацької ліги УЄФА-2020/2021.

Цей розіграш складатиметься виключно з одноматчевих протистоянь на виліт, які почнуться з 1/32 фіналу, повідомляє пресслужба УАФ.

Турнір стартує 2 березня 2021 року, перше жеребкування пройде 27 січня. Завершаться змагання фінальною стадією, яку із 17-го по 20 травня прийматиме стадіон "Коловрей" у Ньйоні.

Шляхом Ліги чемпіонів УЄФА підуть 32 клуби, які брали участь у груповому етапі ЛЧ. Шляхом чемпіонів країн підуть переможці національних юнацьких чемпіонатів 32-х кращих асоціацій у рейтингу УЄФА, які не потрапили до Шляху Ліги чемпіонів. На стадіях 1/32-ї й 1/16 фіналу команди підуть двома різними шляхами, які потім об'єднаються в 1/8 фіналу.

Пари 1/32 и 1/16 фіналу будуть сформовані за допомогою сліпого жеребкування. Адміністрація УЄФА може скласти кілька груп за географічною ознакою, щоб командам не довелося долати великі відстані. Що стосується Шляху Ліги чемпіонів, то адміністрація УЄФА гарантує, що клуби з однієї асоціації не потраплять до однієї пари під час жеребкування.

У турнірі візьмуть участь представники України. "Шахтар" (Донецьк) та "Динамо" (Київ) підуть Шляхом Ліги чемпіонів.

Фото: uefa.com.