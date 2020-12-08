Джеко: Збірна України багато років грає на високому рівні

Знаменитий нападник італійського футбольного клуба "Рома" та збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко поділився враженнями від результатів жеребкування кваліфікації ЧС-2022.

Соперниками команди Джеко будуть збірні Франції, Фінляндії, Казахстану та України, яка, за його словами, давно "грає на високому рівні", повідомляє пресслужба УАФ.

"Виходячи з того, що ми були в четвертому кошику посіву, очікували отримати сильну групу. Так і сталося. Тут є чемпіон світу збірна Франції, яка виглядає головним претендентом на перше місце. Ми отримали збірну України, яка вже багато років грає на високому рівні. Непогано знаємо Фінляндію. Із п'ятим кошиком нам теж не пощастило, враховуючи, що Казахстан був там однією із кращих збірних. Але якщо кожен у команді викладатиметься на всі сто і якщо організація всередині й навколо національної збірної буде на належному рівні, думаю, ми зможемо грати з будь-яким суперником", - сказав Едін Джеко.

Як повідомляв Укрінформ, європейський відбір на ЧС-2022 розпочнеться в березні 2021 року. Безпосередньо до фінального турніру вийдуть переможці груп, ще 3 учасники визначаться за підсумками плей-офф.

Фото: nfsbih.ba.