Українки прийшли п'ятими в естафеті Кубка світу з біатлону у Фінляндії

Збірна України показала п'ятий результат у жіночій класичній естафеті 4х6 км на другому етапі Кубка світу з біатлону, що триває у Контіолахті (Фінляндія).

Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна мали 2 хвилини 39,9 секунди відставання, 2 штрафні кола та використали 11 додаткових патронів на вогневих рубежах, передає Укрінформ. Перемогу здобули шведки (Йоганна Скоттхейм, Мона Брурссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг), які показали час 1 годину 12 хвилин 44,5 секунди (0 штрафних кіл; 8 додаткових патронів). Другою прийшла збірна Франції (+9,6; 0; 9), третьою - команда Німеччини (+43,9; 0; 12). Загалом у класичній естафеті стартувала 21 команда. Читайте також: Самуельссон виграв персьют етапу Кубка світу з біатлону у Контіолахті Завершиться фінський етап Кубка світу з біатлону у неділю, 6 грудня, чоловічою естафетою 4х7,5 км та жіночою гонкою переслідування на 10 км. Фото: biathlon.com.