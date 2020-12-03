Визначилися двоє чвертьфіналістів Кубка України з баскетболу

Баскетболісти київського "Будівельника" стали другими чвертьфіналістами Кубка України.

У грі-відповіді 1/8 фіналу кияни на паркеті столичного Палацу спорту розгромили "Маріуполь" - 121:55 (26:20, 32:10, 35:4, 28:17). Перша зустріч також була за столичними баскетболістами (105:55), передає Укрінформ.

Раніше стадії 1/4 фіналу досяг МБК "Миколаїв", який обіграв одеський клуб БІПА - 106:78 та 102:54.

Відбулася ще одна гра 1/8 фіналу. "Черкаські Мавпи" перемогли у Харкові "Політехнік" - 88:64 (27:18, 13:12, 19:19, 29:15).

Матчі 1/8 фіналу триватимуть до 7 грудня. Зіграють також пари "Кривий Ріг" - "Прометей" (Кам'янське), "Хімік" (Южне) - "Харківські Соколи", "Хімік-2" (Южне) - "Запоріжжя", "Дніпро" - БК "Одеса", "Тернопіль-ТНЕУ" - "Київ-Баскет".

Фото: fbu.ua.