БК "Будівельник" переглядає американського форварда Флека

Київський клуб української баскетбольної Суперліги "Будівельник" переглядає 26-річного американського форварда Тайлера Флека.

Легіонер уже зіграв у переможному першому матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Маріуполя" (105:55), повідомляє пресслужба ФБУ.

За 12 хвилин 39 секунд на майданчику Тайлер набрав 3 очки, зробив 6 підбирань, 1 передачу та 1 перехоплення.

Минулого сезону Флек виступав у чемпіонаті Фінляндії за "Нокію".

Раніше американець також грав у Швеції та п’ять сезонів у NCAA за університетську команду "Койотс" з Південної Дакоти.

Фото: fbu.ua.