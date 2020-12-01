Українські стрільці здобули на турнірі у Польщі 9 медалей

Українські стрільці здобули на турнірі у Польщі 9 медалей

Укрінформ
У Польщі відбулися традиційні представницькі міжнародні змагання з кульової стрільби Polish Open Kaliber. 

Чудовий результат показали представники України, які привезли додому 9 медалей, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК. 

Володарями золотих нагород стали Гліб Кігітов та Яна Чучмарьова у вправі ПП-3 (Ю).

"Срібло" у Поліни Колеснікової (вправа ПП-3, гібридний фінал) та Івана Ткаленка - ГП-6(Ю).

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Бронзові нагороди вибороли Олег Омельчук та Оксана Ковальчук (ПП-Мікст), Святослав Гудзий (ГП-6), Денис Кушніров (ПП-3), Олена Костевич (ПП-3, гібридний фінал), Дарія Семенко - ПП-3(Ю).

Фото: noc-ukr.org.

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