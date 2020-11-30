Кирило Шевченко - світле майбутнє українських шахів

В Омельнику Полтавської області завершився чемпіонат України з шахів. Розігрувалися медалі в блискавичній та швидкій грі. Або, як їх іще називають - рапід та бліц.

У рапіді кожен гравець отримує 10 хвилин на всю партію плюс - по 5 секунд за кожний зроблений хід. У бліці - 3 хвилини плюс 2 секунди.

Новоспечений чемпіон України з класичних шахів Антон Коробов не став сперечатися за призи у швидких. Але й без нього вистачало сильних шахістів. Зокрема, за перемогу в рапіді сперечалися миколаївець Олександр Зубов, одесит Юрій Кузубов, Володимир Онищук із Івано-Франківська та Платон Гальперін з Чернігова, які вели перед за три тури до кінця. Проте Онищук білими поступився в сьомому раунді Кузубову. Гальперін програв у наступному раунді ветерану українських шахів харків’янину Валерію Невєрову.

А Зубов здобув дві перемоги поспіль (в тому числі й над Кузубовим), після чого нічия з Віталієм Бернадським з Чернівців дозволила йому посісти перше місце - 7 очок. На пів очка відстали від переможця Кузубов та Онищук. За додатковим показниками срібло дісталося Юрію.

У бліці перші місця посіли призери чемпіонату України з класичних шахів. Переможцем став Шевченко - 7,5 очка з 9, а друге місце посів Кузубов, який відстав на пів очка. До речі, Юрій зібрав комплект нагород в усіх трьох видах програми. У нього "бронза" та два "срібла". А третє місце дісталося Гальперіну, який поступився Юрію теж пів бала.

Читайте також: Антон Коробов виграв чемпіонат України з шахів

Переможцю блискавичного турніру киянину Кирилу Шевченку 18 років. Він прогресував досить поступово, проте останнім часом дсяг відчутного прогресу. Грає в шахи з трьох років, у 9 років став кандидатом у майстри, у 13 - міжнародним майстром, а в 15 - міжнародним гросмейстером. Шахову освіту здобуває під керівництвом досвідченого київського гросмейстера та відмінного тренера Володимира Баклана.

Сподіваємося, що останні успіхи в Омельнику додадуть Кирилу нову наснагу.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: day.kyiv.ua.