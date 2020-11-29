Перенесення Олімпійських Ігор обійдеться Японії у майже $2 мільярди

Згідно з оцінками оргкомітету Олімпійських Ігор у Токіо, Японія має витратити додаткові 1,9 мільярда доларів через перенесення спортивних змагань на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Kyodo.

У грудні влада Токіо та уряд Японії мають вирішити, яку частину додаткових витрат візьме на себе кожен з них.

Очікується, що додаткові кошти підуть на охорону, оренду та зберігання обладнання та оплату робочої сили.

Спочатку організаційний комітет Олімпіади передбачував дещо більші витрати, однак міжнародні організатори шукають будь-які способи спростити процедури та скоротити витрати.

Таким чином, за новим планом організатори заощадять приблизно 30 мільярдів єн (29 млн дол.) після узгодження з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Зокрема, організатори вирішили зекономити на церемонії привітання, тимчасових конструкціях, кількості допоміжного транспорту в естафеті з факелом, та загалом скоротити кількість послуг, що дозволить також зменшити чисельність персоналу.

Спочатку в Японії планували, що проведення Олімпійських Ігор обійдеться приблизно у 1,35 трильйона єн (12,3 млрд дол.).

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах домовилися, що Олімпійські ігри у Токіо, перенесені на 2021 рік через COVID-19, пройдуть наступного літа.

Як повідомляв Укрінформ, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік.

Фото: AFLO/SHUTTERSTOCK