Перенесення Олімпійських Ігор обійдеться Японії у майже $2 мільярди
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Kyodo.
У грудні влада Токіо та уряд Японії мають вирішити, яку частину додаткових витрат візьме на себе кожен з них.
Очікується, що додаткові кошти підуть на охорону, оренду та зберігання обладнання та оплату робочої сили.
Спочатку організаційний комітет Олімпіади передбачував дещо більші витрати, однак міжнародні організатори шукають будь-які способи спростити процедури та скоротити витрати.
Таким чином, за новим планом організатори заощадять приблизно 30 мільярдів єн (29 млн дол.) після узгодження з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).
Зокрема, організатори вирішили зекономити на церемонії привітання, тимчасових конструкціях, кількості допоміжного транспорту в естафеті з факелом, та загалом скоротити кількість послуг, що дозволить також зменшити чисельність персоналу.
Спочатку в Японії планували, що проведення Олімпійських Ігор обійдеться приблизно у 1,35 трильйона єн (12,3 млрд дол.).
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах домовилися, що Олімпійські ігри у Токіо, перенесені на 2021 рік через COVID-19, пройдуть наступного літа.
Як повідомляв Укрінформ, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік.
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