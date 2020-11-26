Асоціація аматорського боксу може знову стати членом МОК

Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA) має шанс відновити членство в Міжнародному олімпійському комітеті.

Щоправда, статися це може лише після проведення відповідних реформ, повідомляє офіційний сайт МОК.

"Прийняття нової конституції та вибори президента асоціації стануть двома основними пунктами порядку денного конгресу AIBA, який відбудеться 12-13 грудня 2020 року", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що у пріоритеті мають бути реформи AIBA, які до цього часу не були реалізовані.

МОК також висловив побоювання з приводу деяких кандидатів на пост президента AIBA, імена яких не назвав.

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Як повідомлялося, на посаду президента Міжнародної асоціації аматорського боксу претендують Мухамед Мустасан (Марокко), Рамі аль-Масрі (Німеччина), Анас аль-Отаіба (ОАЕ), Сулейман Микаїлов (Азербайджан), Домінго Солано (Домініканська Республіка), Умар Кремльов (Росія ) та Борис ван дер Ворст (Нідерланди).

Фото: olympic.org.