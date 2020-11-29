Україна завершила ЧЄ з художньої гімнастики з трьома золотими медалями

В останній день київського чемпіонату наша збірна залишилась без нагород.

Сьогодні відбувся заключний змагальний день 36-го чемпіонату Європи з художньої гімнастики. За звання чемпіонки Європи в індивідуальних виступах змагалися дорослі гімнастки. Грації розігрували найсильнішу у чотирьох дисциплінах: вправи з м‘ячем, обручем, стрічкою і булавами. Нашу збірну представляли Єва Мелещук і Влада Нікольченко.

Цього разу українські спортсменки не потрапили на п‘єдестал: Єва Мелещук зайняла шосте місце, Влада Нікольченко – восьме. «Своїм результатом я задоволена. Звичайно, є де покращувати навички. Сьогодні я виступила дуже рівно, десь не ризикувала й не виконала заготовлені вправи по максимуму», – оцінила свої виступи українська гімнастка Єва Мелещук.

Чемпіонкою Європи серед дорослих стала представниця Ізраїля Ліной Ашрам. «Дякую всім, я вдячна тренеру і всій нашій команді. Чемпіонат Європи в Києві був добре організованим. Дякую. Київ, на жаль, побачила лише з вікна автобуса», – сказала чемпіонка Європи Ліной Ашрам.

Нагадаємо, збірна України завоювала на цьому чемпіонаті 3 золоті нагороди: Поліна Каріка серед юніорок, група дорослих гімнасток у групових виступах і тандем юніорок з групою дорослих на загальнокомандному заліку.

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Старший тренер збірної України Ірина Дерюгіна після виступу піддала сумніву оцінки суддів. «Було мало суддів категорії Д1(найвища категорія), все вирішували судді Д3 і судили трішки у свій бік. Переможниця чемпіонату молодець, вона проявила волю і характер. Хоча це не зовсім художня гімнастика. Під час стрибку нога гімнастки має торкатися голови (в гіршому випадку знімають 0.3 бали, які не знімалися чомусь), а там відстань, як до неба. Свої медалі ми взяли. На виступ дорослих вплинули різноманітні фактори, найголовніше, що свято сталося і ми зберегли дітей у гімнастиці», – сказала Ірина Дерюгіна.

Тренер збірної України Іриша Блохіна пояснила, чому подібні турніри є невід’ємною частиною художньої гімнастики. «Можна навчити тренуватися гімнасток, але виступи на турнірах – це зовсім інша справа. Є гімнастки, які роками вчаться виступати на чемпіонатах: це стрес, напруга і багато побічних факторів. Сьогодні ми зробили дуже багато для спорту у всьому світі і довели, що школа Дерюгіних виховує чемпіонок», – висловилася Іриша Блохіна.

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Як повідомляв Укрінформ, Parimatch став титульним партнером чемпіонату Європи з художньої гімнастики-2020, який відбудеться у Києві з 26 по 29 листопада.