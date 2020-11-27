Український гімн прозвучав на 36-му чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Сьогодні був другий вирішальний груповий виступ дорослих команд у вправі з трьома обручами і двома парами булав. Гімнастки змогли реабілітуватися після вчорашньої помилки і посіли друге місце в цій дисципліни. Після їх виступу команда України забронювала першу сходинку у командному заліку і завоювали золоті медалі за командний виступ (сума балів за індивідуальні виступи юніорок і групові вправи серед дорослих). Наші дорослі також завоювали бронзові медалі в багатоборстві (сума балів за групові виступи з м’ячами та обручами і булавами), повідомляє Укрінформ.

Збірна України завоювала золоті медалі на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

«Сьогодні виступати були відверто важче, можливо, далося в знаки певне виснаження. Ми раді, що не підвели команду, судді справедливо оцінили наш виступ, були певні помилки, але сьогодні ми діяли краще. Готуватимемося до завтрашніх змагань», - одразу після виступу сказали представники нашої дорослої збірної.

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Ми не отримали б золотих нагород без солідних виступів наших юніорок сьогодні. Наші гімнастки-юніорки цього разу виступали з булавами та зі стрічкою. Меланія Тур посіла перше місце в кваліфікації у вправах з булавами, Поліна Каріка на третій сходинці. У вправах зі стрічкою кваліфікувалася Карина Сидорак. Кожна з наших гімнасток представлятиме Україну у фінальній частині індивідуальних змагань (Карина Сидорак у виступах зі скакалкою і стрічкою, Меланія Тур – з булавами, Поліна Каріка – з м’ячем). Бали кожної напряму вплинули на загальну перемогу у командному заліку.

«Звісно, ми задоволені своїми виступами, але загалом могли б і краще. Попереду дуже багато роботи і ми самі розуміємо, що можемо набагато краще. Перед чемпіонатом Європи ми зранку до вечора в залі. Завжди є що відпрацювати, завжди є моменти, де треба вдосконалюватися. Всяке буває, але коли щось не вдається, відбувається втрата, варто продовжувати і підганяти оцінку за складність іншими елементами. Після виступу лише похвали немає, завжди є помилки. Наші тренери не дають нам розслабитися і тримають нас в тонусі. Дякуємо їм», - поділилися думками про свої виступи наші юніорки.

Президент європейської федерації гімнастики Фарід Гаїбов вручив золоті нагороди нашій команді і в свою чергу високо оцінив організацію 36-го чемпіонату Європи у Києві і зосередився на дизайні арени та санітарно-епідеміологічних нормах.

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«У зв’язку з вірусом до наших звичних рекомендацій і правил додалися нові. Коли ми по приїзду в Київ оглянули арену, то зрозуміли, що все обіцяне країна-організатор виконала. Дизайн залу – це взагалі окрема розмова Нові ідеї, особливо зона kiss and cry (місце зустрічі гімнастки і тренера одразу після виступу) просто вражають. Цей чемпіонат Європи у Києві буде прикладом в проведенні інших змагань, прикладом для країн, прикладом для організаторів», - сказав Фарід Гаїбов.

За перебігом подій, безпекою та організаційними моментами слідкують десятки людей. Директор з організації чемпіонату Європи Марина Кардаш розказала про форс-мажор підготовки та наскільки складно було все організувати.

«Через перенесення чемпіонату з весни на осінь довелося провести зміни, підігнати кольори під пори року. Ми створили нову зону, від якої всі в захваті (kiss and cry). Прямо перед чемпіонатом нам сказали змінити відстань килима до суддів. Ми вже все підготували і довелося за ніч перенести всю апаратуру, комп’ютери, проводи – було дуже складно», - сказала Марина Кардаш.

Як повідомляв Укрінформ, Parimatch став титульним партнером чемпіонату Європи з художньої гімнастики-2020, який відбудеться у Києві з 26 по 29 листопада.