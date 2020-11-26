Лідер збірної України може виступити на ЧЄ з художньої гімнастики

За словами тренерського штаба, Влада Нікольченко можливо виступить на змаганнях у Києві.

Тренер збірної України з художньої гімнастики Іриша Блохіна заявила про готовність виступити на чемпіонаті Європи у Києві лідера національної команди України Влади Нікольченко, повідомляє Укрінформ

«У Влади ще є час для підготовки сьогодні, завтра. Ми сподіваємося, що вона зможе представляти Україну в неділю. Дорослим ще не видали акредитації в індивідуальних вправах, тому ми все ще дивимося. Окрім неї є ще Єва Мелещук і Віка Онопрієнко. Фінальний склад збірної оголосимо завтра», – сказала Іриша Блохіна.

Нагадаємо, на пресконференції присвяченій старту чемпіонату Європи з художньої гімнастики у Києві Ірина Дерюгіна заявила про неготовність Нікольченко виступати на цих змаганнях. Її не було під час представлення складу національної збірної.