В Києві стартував чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Турнір стартував з кваліфікації індивідуальних виступів юніорок у вправах з м’ячем і скакалкою.

Київський Палац спорту приймає 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Спортсменки з 23-х країн виборюватимуть звання чемпіонок та призерів в індивідуальних та командних дисциплінах, повідомляє Укрінформ.

Турнір стартував з кваліфікації індивідуальних виступів юніорок у вправах з м’ячем і скакалкою. Нашу збірну представляли Меланія Тур (третя з м‘ячем), Поліна Каріка (друга з м‘ячем) і Карина Сидорак (перша зі скакалкою). Дівчата показали одні з найкращих результатів.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві / Фото: Павло Багмут та Геннадій Мінченко, Укрінформ

В кваліфікації групових виступів з м’ячем доросла українська збірна посідає четверте місце. «Приємно виступити після тривалої перерви. Особливо хвилююче виступати вдома. Ми сподіваємося, що країна підтримає нас, а ми, в свою чергу, важко працюємо. Буде ще можливість показати себе завтра і післязавтра, надолужимо», – висловилася одна з гімнасток в групових виступах.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики: групове багатоборство серед дорослих / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За словами організатора чемпіонату Ольги Данко, європейська делегація високо оцінила рівень організації турніру та стан арени. «Ми доклали максимум зусиль задля організації заходу. У нас було 50 варіантів логотипу, ми переробили кольорову гамму (перенесення чемпіонату вплинуло). Цей перфекціонізм через те, що вся команда любить гімнастику», – говорить Ольга Данко.

Після завершення офіційної частини першого турнірного дня провели відкриття чемпіонату Європи. В ньому взяли учать амбасадори турніру, запрошені гості та організатори, зокрема старший тренер збірної Ірина Дерюгіна, президент Європейської федерації гімнастики Фарід Гаїбов та інші. Співачка Мішель Андраде виконала гімн турніру. Саму пісню написав Олексій Потапенко (Потап).

«Щиро вдячна всім за підтримку – державі, спонсорам, шоу-бізнесу. Цей турнір – спільна перемога усіх українців», – підсумувала перший день змагань тренер збірної України Іриша Блохіна.

Як повідомляв Укрінформ, тренер збірної України з художньої гімнастики Іриша Блохіна заявила про готовність виступити на чемпіонаті Європи у Києві лідера національної команди Влади Нікольченко.