ЧЄ з художньої гімнастики: Україна здобула ще два «золота»

Ще дві золоті і дві срібні медалі в скарбничку збірної України на київському чемпіонаті Європи.

У Києві триває чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Поліна Каріка завоювала золоту нагороду у фінальній частині індивідуальних виступів юніорок у вправі з м‘ячем, срібна медаль у Карини Сидорак за виступ зі стрічкою. Дорослі гімнастки у групових вправах з м‘ячами завоювали золоті нагороди і срібні медалі у вправах з обручами й булавами, повідомляє Укрінформ.

Третій змагальний день 36-го чемпіонату Європи з художньої гімнастики розпочався з індивідуальних виступів юніорок. Представниця України у виступах з м‘ячем Поліна Каріка вийшла першою на килим у своїй дисципліні і не залишила шансів суперницям. Вона додала ще одну золоту медаль в актив збірної України на цьому чемпіонаті Європи.

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«Хочу подякувати всім за те, що дали можливість провести чемпіонат Європи і виступити на ньому. Коли на нагородженні лунає український гімн, то відчуваєш гордість і величезну радість. Завтра підтримуватимемо наших дорослих», – поділилася враженнями чемпіонка Європи серед юніорок у вправах з м‘ячем Поліна Каріка.

Карина Сидорак змагалася у виступах зі стрічкою і скакалкою та посіла друге і четверте місця відповідно. Плюс одна срібна нагорода в активі України.

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«Це велика радість. Коли виступаєш у двох дисциплінах, то після першого виступу забуваєш про предмет (скакалку в даному випадку) і концентруєшся на наступному виступі та іншому предметі (стрічці). Від перебування на п‘єдесталі отримуєш незабутні відчуття», – сказала срібна призерка чемпіонату Європи Карина Сидорак.

Сьогодні також відбувалася фінальна частина групових виступів у вправах з п’ятьма м‘ячами і трьома обручами й двома парами булав. Наші гімнастки суттєво покращили результати кваліфікаційних виступів і завоювали золото у виступах з м‘ячами. В другому виступі українська збірна дорослих здобула срібло у вправах з обручами й булавами (у нашої команди була рівна кількість балів з суперницями, додаткові показники були не на нашу користь). Українські дорослі спортсменки додали в загальну скарбничку дві нагороди і сповна реабілітувалися за непереконливу кваліфікацію.

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Президент Європейської гімнастики Фарід Гаїбов поділився своїми думками стосовно психологічного стану та фізичних кондицій гімнасток. Він також пояснив, чому українкам важче на 36-му чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. «У дівчат не було стартів, була певна пауза у виступах, а потім одразу чемпіонат Європи. Хоч вболівальників немає, але це атмосфера чемпіонату Європи: є телебачення, є зацікавленість людей по всьому світу. Це впливає на результат і тисне морально на учасниць. Українкам виступати ще важче, бо вони вдома, це вдвічі складніше», – сказав Фарід Гаїбов.

Як повідомляв Укрінформ, Parimatch став титульним партнером чемпіонату Європи з художньої гімнастики-2020, який відбудеться у Києві з 26 по 29 листопада.