Віталій Сачко вийшов до півфіналу турніру ATP у Перу в одиночній сітці
Укрінформ
23-річний український тенісист Віталій Сачко здобув право зіграти у півфіналі одиночного розраду турніру ATP Lima Сhallenger у столиці Перу Лімі із призовим фондом 52 тис дол.
В 1/4 фіналу Віталій (№496 світового рейтингу) обіграв чилійця Алехандро Табіло (175) - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.
Тенісисти провели на корті 1 годину 22 хвилини.
У півфіналі суперником Сачка буде аргентинець Тьяго Аугустін Тіранте (539).
Як повідомляв Укрінформ, у парному розряді цих змагань Сачко разом з американцем Колліном Альтамірано досяг фіналу. У титульному поєдинку суперниками українсько-американського дуету будуть іспанці Іньіго Сервантес та Оріоль Рока Баталья.
Фото6 btu.org.ua.