Віталій Сачко вийшов до півфіналу турніру ATP у Перу в одиночній сітці

23-річний український тенісист Віталій Сачко здобув право зіграти у півфіналі одиночного розраду турніру ATP Lima Сhallenger у столиці Перу Лімі із призовим фондом 52 тис дол.

В 1/4 фіналу Віталій (№496 світового рейтингу) обіграв чилійця Алехандро Табіло (175) - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 22 хвилини.

У півфіналі суперником Сачка буде аргентинець Тьяго Аугустін Тіранте (539).

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Як повідомляв Укрінформ, у парному розряді цих змагань Сачко разом з американцем Колліном Альтамірано досяг фіналу. У титульному поєдинку суперниками українсько-американського дуету будуть іспанці Іньіго Сервантес та Оріоль Рока Баталья.

Фото6 btu.org.ua.