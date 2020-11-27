Українець Сачко вийшов у парний фінал турніру ATP в Перу

23-річний український тенісист Віталій Сачко зіграє у титульному матчі парного розряду на турнірі ATP Lima Сhallenger у столиці Перу Лімі із призовим фондом 52 тис 080 дол.

У чвертьфіналі українець разом з американцем Колліном Альтамірано обіграв чилійський дует Марсело Барріос Вера/Алехандро Табіло - 6:4, 6:1, передає Укрінформ.

У півфіналі українсько-американська мала зустрітися тандемом Даніель Галан (Колумбія)/Агустін Велотті (Аргентина), але через травму Велотті суперники знялися зі змагань.

У фіналі Сачко та Альтамірано зіграють із переможцями протистояння Гонсало Ескобар (Еквадор/Артем Сітак (Нова Зеландія) - Іньїго Сервантес/Оріоль Рока Баталья (обидва - Іспанія).

В одиночному розряді цих змагань Віталій (№496 світового рейтингу) пробився до основної сітки через кваліфікацію, після чого обіграв двох представників Аргентини. В 1/4 фіналу українець проведе зустріч з чилійцем Алехандро Табіло (175).

Фото: ftu.org.ua.