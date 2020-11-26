Баскетболісти збірної Угорщини терміново залишають

Баскетболісти збірної Угорщини терміново залишають "бабл” у Словенії

Укрінформ
Шестеро представників угорської національної баскетбольної збірної здали позитивні тести на коронавірус.

Через це ФІБА прийняла рішення про те, що збірна Угорщини терміново залишає “бабл” у Любляні (Словенія). Матчі другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2022 проти Словенії та Австрії угорці проведуть пізніше, повідомляє пресслужба ФБУ. 

Збірна Угорщини - суперник національної команди України та лідер групи F відбору Євробаскету-2022. 

Нині наша команда продовжує у Любляні підготовку до матчів проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада). Оскільки угорці не гратимуть, суперники української збірної проведуть по одному поєдинку. 

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Після двох турів відбору у групі F Україна з однією перемогою посідає другу сходинку турнірної таблиці. Угорщина має два виграші. На третьому місці - словенці (1 перемога), на четвертому - збірна Австрії (0).

Фото: fbu.ua.

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