Різниця в 4 голи несправедлива, гра була рівною – Каштру

На думку головного тренера «Шахтаря», на результат вплинули помилки при грі на стандартах.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував поразку в 4-му турі ЛЧ від мьонхенгладбахської «Боруссії» (0:4), повідомляє Укрінформ.

«У першому матчі, без всяких сумнівів, «Боруссія» була краще нас і заслужила різницю в 6 м'ячів. У першому матчі ми не існували на полі, але я не буду повторюватися і аналізувати попередню зустріч.

У цьому матчі було по-іншому. Так, були певні крихкості з нашого боку, особливо при стандартних положеннях. Але в цьому матчі нам вдалося володіння м'ячем в 53%, більше кутових, більше на 37 атак, ніж у «Боруссії». За небезпечними атаками було 38-38. Тут більш збалансована гра.

Суперник завдав 6 ударів по наших воротах, забив з них 4 м'ячі. Нам не вистачило завершення атак. Але чи відображає різниця в 4 м'ячі цю гру – ні. Різниця в 6 голів в першому матчі – справедлива, сьогодні в 4 – ні.

«Боруссія» змогла створити більше моментів, була більш ефективною. Я повинен визнати слабкі сторони, які у нас були, особливо при грі на стандартах. Мабуть, вони були вирішальними для результату гри», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» програв в матчі Ліги чемпіонів «Боруссії» М – 0:4. Після цієї поразки «Шахтар» втратив друге місце в групі.