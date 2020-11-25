Біатлон: стала відома заявка України на індивідуальні гонки Кубка світу

28-29 листопада в Контіолахті (Фінляндія) пройде перший етап Кубка світу з біатлону.

Першими офіційними стартами стануть індивідуальні гонки у чоловіків та жінок, які відбудуться 28 листопада. Головний тренер збірної України Юрай Санітра назвав склад біатлоністів, які візьмуть участь в цих змаганнях, повідомляє XSport.

Заяваа збірної України:

чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал;

жінки - Олена Підгрушна, Юлія Джима, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Катерина Бех.

"На початку сезону я хочу дати усім спортсменам взяти участь хоча б в одному старті. При цьому враховуватиму не лише результати кожного, а й фізичний стан, адже сезон буде нелегкий. Зараз прийняли рішення, що індивідуальні гонки пропустять Валя Семеренко та Тарас Лесюк, вони готуватимуться до спринту", - сказав Санітра.

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Раніше стало відомо, що етап у Контіолахті через проблеми зі здоров'ям пропустить Сергій Семенов.

Фото: biathlon.com.ua.