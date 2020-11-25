Леся Цуренко не виступить на турнірі ITF у Дубаї

У заявочному списку турніру ITF Al Habtoor Tennis Challenge у Дубаї (ОАЕ) відбулися зміни.

Українська тенісистка Леся Цуренко на цих змаганнях не зіграє. Спочатку вона була заявлена у​ кваліфікації, повідомляє BTU.

Окрім Цуренко, з кваліфікації знялися ще п'ятеро тенісисток, що дозволило увійти до списку учасниць українці Ангеліні Калініній. Киянка Марта Костюк, як і раніше, йде першою у кваліфікаційному списку.

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Як повідомляв Укрінформ, турнір у Дубаї із призовим фондом 100 тис дол має пройти 7-13 грудня.

Фото: j48tennis.net.