Леся Цуренко не виступить на турнірі ITF у Дубаї
Укрінформ
У заявочному списку турніру ITF Al Habtoor Tennis Challenge у Дубаї (ОАЕ) відбулися зміни.
Українська тенісистка Леся Цуренко на цих змаганнях не зіграє. Спочатку вона була заявлена у кваліфікації, повідомляє BTU.
Окрім Цуренко, з кваліфікації знялися ще п'ятеро тенісисток, що дозволило увійти до списку учасниць українці Ангеліні Калініній. Киянка Марта Костюк, як і раніше, йде першою у кваліфікаційному списку.
Як повідомляв Укрінформ, турнір у Дубаї із призовим фондом 100 тис дол має пройти 7-13 грудня.
Фото: j48tennis.net.