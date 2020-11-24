Костюк і Цуренко потрапили до заявки кваліфікації турніру ITF у Дубаї

Опубліковано заявочний список на тенісний турнір ITF World Tennis Tour у Дубаї (ОАЕ), що пройде 7-13 грудня.

Українки Марта Костюк (№98 WTA) та Леся Цуренко (146) заявлені у кваліфікації, проте у Костюк є великі шанси на потрапляння до основноъ сітки, оскільки вона є першою у кваліфікаційному списку, повідомляє BTU.

Відзначимо також, що українська тенісистка Ангеліна Калініна (162) посідає шосту позицію в альтернативному списку на потрапляння до відбіркової сітку цих змагань.

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Призовий фонд турніру у Дубаї 100 тис дол.

На фото: Марта Костюк/j48tennis.net.