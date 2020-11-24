Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2021 року відбудеться

Прем'єр-міністр австралійського штату Вікторія Деніел Ендрюс зазначив, що традиційний тенісний турнір Australian Open, що проходить на початку року, відбудеться.

Нової інформації про терміни проведення немає. Триває робота щодо узгодження умов та організації безпечного проживання учасників, повідомляє BTU.

"Нам необхідно захистити цілісність турніру, утримуючи всіх (приїжджих учасників) подалі один від одного, а також подалі від місцевого населення. Ми ревно охороняємо той факт, що протягом 24 днів у нас не було випадків виявлення коронавырусу. Ми опрацьовуємо ці питання. Збираємося проводити цей турнір, і я упевнений, що зробимо це", - заявив Ендрюс.

Додамо, що турнір Grand Slam Відкритий чемпіонат Австралії запланований на 20 січня - 2 лютого 2021 року.

Фото: Tennis Australia.