Теніс: Ілля Марченко піднявся на п'ять місць у рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів опублікувала новий рейтинг кращих гравців світу.

Українець Ілля Марченко піднявся у цьому списку на чотири позиції і тепер посідає 2014-ту сходинку, передає Укрінформ.

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський йде 200-м (мінус 5 позицій).

Найбільшого прогресу серед наших співвітчизників досяг 25-річний Владислав Орлов, який піднявся на 12 позицій і оновив особистий рекорд в рейтингу АТР (387-е місце).

У парній класифікації АТР кращий результат серед українців у Дениса Молчанова (103-е місце).

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Як і раніше, лідирують у списку кращих тенісистів планети Новак Джокович (Сербія), Рафаель Надаль (Іспанія) та Домінік Тім (Австрія).

На фото: Ілля Марченко/tennis-valgardena.com.