Марченко програв у чвертьфіналі турніру ATP серії Challenge в Італії

Друга "ракетка" України і №216 світової класифікації Ілля Марченко достроково завершив виступ на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в італійському місті Ортізеї із призовим фондом 44 тис 820 євро.

У тригодинному поєдинку 1/4 фіналу Марченко поступився французу Александру Мюллеру (№214 АТР) - 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 5:7, передає Укрінформ. Путівку до півфіналу змагань Мюллер розіграє з переможцем матчу Юліан Ленц (Німеччина) - Антуан Оан (Франція). Читайте також: Стало відоме місце матчу жіночих тенісних збірних Японії та України Зазначимо, що Марченко виступав у чвертьфіналі "челленджера" уперше з турніру в Казахстані у березні нинішнього року.