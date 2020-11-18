Стало відоме місце матчу жіночих тенісних збірних Японії та України

Стало відоме місце матчу жіночих тенісних збірних Японії та України

Укрінформ
Матчева зустріч командного турніру Кубка Біллі Джин Кінг між тенісистками Японії та України запланована на 5-6 лютого 2021 року.

Як повідомляє BTU, матч пройде в японському місті Мікі, передає Укрінформ.

У поедінкакх плей-офф 16 жіночиї тенісних збірних світу посперечаються за місця у кваліфікації Фіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2022.

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Як повідомлялося, ця зустріч не відбулася у квітні 2020 року через пандемію коронавірусу. Тоді японки готувалися зіграти з українками в Осаці.

Фото: Getty Images.

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