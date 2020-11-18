Стало відоме місце матчу жіночих тенісних збірних Японії та України

Матчева зустріч командного турніру Кубка Біллі Джин Кінг між тенісистками Японії та України запланована на 5-6 лютого 2021 року.

Як повідомляє BTU, матч пройде в японському місті Мікі, передає Укрінформ.

У поедінкакх плей-офф 16 жіночиї тенісних збірних світу посперечаються за місця у кваліфікації Фіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2022.

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Як повідомлялося, ця зустріч не відбулася у квітні 2020 року через пандемію коронавірусу. Тоді японки готувалися зіграти з українками в Осаці.

Фото: Getty Images.