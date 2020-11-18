Ціціпас обіграв Рубльова на Підсумковому турнірі АТР

У Лондоні (Велика Британія) завершився третій ігровий день Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (Nitto ATP Finals).

У групі В («Лондон 2020») грек Стефанос Ціціпас на тай-брейку вирвав перемогу у росіянина Андрія Рубльова - 6:2, 4:6, 7:6 (8:6), передає Укрінформ.

Лідирує в цьому квартеті австрієць Домінік Тім, який раныше обіграв іспанця Рафаеля Надаля - 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

У другому турі групи А («Токіо-1970») 18 листопада серб Новак Джокович зіграє з росіянином Данилом Медведєвим, а Олександру Звєрєву з Німеччини протистоятиме аргентинець Дієго Шварцман.

Підсумковий турнір АТР з призовим фондом $ 9 млн пройде до 22 листопада.

Фото: ЕПА/БГНЕС.