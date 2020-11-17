Надаль на тай-брейках програв Тіму в матчі Підсумкового турніру АТР

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (№2 світового рейтингу) поступився у вівторок австрійцю Домініку Тіму (3) на Підсумковому турнірі АТП, який триває у Лондоні.

Зустріч другого туру у квартеті "Лондон-2020" завершилася з рахунком 6:7 (7:9), 6:7 (4:7), передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті "O2 Arena" 2 години 27 хвилин. Це друга поспіль перемога Тіма на турнірі.

Сьогодні у групі "Лондон-2020" також пройде матч Стефанос Ціціпас (Греція, 6) - Андрій Рубльов (Росія, 8).

У парній сітці змагань німецький дует Кевін Кравіц/Андреас Міс 17 листопада обіграв у групі "Майк Браян" тандем Лукаш Кубот (Польща)/Марсело Мело (Бразилія) - 6:2, 7:6 (7:5).

У вівторок в цій же групі Раджив Рем (США) і Джо Солсбері (Велика Британія) зіграють з Веслі Колгофаом (Нідерланди) та Ніколою Мектичем (Хорватія). Нагадаємо, що у першому турі ці пари відзначилися перемогами.

Читайте також: Кравіц і Міс перемогли Кобота і Мело на Підсумковому турнірі АТР

Підсумковий турнір АТР із призовим фондом $9 млн завершиться 22 листопада.

На фото: Домінік Тім/essentiallysports.com.